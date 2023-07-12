«Думали, рассуждали, что делать с Украиной». Директор СВР Сергей Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ после мятежа Пригожина

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал ТАСС, что в конце июня у него состоялся телефонный разговор с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня», — заявил Нарышкин, не уточняя, о каких именно событиях — мятеже Пригожина — идет речь.

«Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — сказал глава СВР, опять-таки не вдаваясь в детали.

Однако, по мнению Нарышкина, обсуждение «событий 24 июня», со стороны главы ЦРУ было лишь предлогом. «Потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — сказал директор СВР, отметив, что разговор с Бернсом продолжался «около часа».

Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что не исключает не только дальнейших разговоров с Бернсом по телефону, но и личной встречи с директором ЦРУ, хотя пока, по его словам, речь о ней не идет.

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