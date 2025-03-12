Maxar Technologies вернула Украине доступ к спутниковым снимкам

Американская компания Maxar Technologies вернула Украине доступ к своим спутниковым снимкам, сообщили 12 марта украинское издание «Мілітарний» и OSINT-сообщество «КіберБорошно».

По данным издания «Мілітарний», компания восстановила аккаунты украинских пользователей американской программы геопространственной разведки . Пользователи получили соответствующие уведомления от Maxar.

«Мілітарний» обратился за комментарием к Maxar, но на момент публикации заметки ответа не получил.

Maxar Technologies вернула украинским пользователям доступ к своим спутниковым снимкам после того, как США возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной 11 марта.

Maxar Technologies закрыла доступ пользователям из Украины 7 марта, объяснив, что «правительство США временно приостановило действие украинских аккаунтов в GEGD». Это произошло вскоре после того, как США прекратили обмен разведданными с Украиной.

Вооруженные силы Украины использовали американские разведданные для атак на стратегические объекты на территории России, а также для ударов высокоточным американским оружием вблизи линии фронта.

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