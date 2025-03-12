Марко Рубио заявил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил 12 марта, что представители Соединенных Штатов и Украины в ходе переговоров в Джидде в Саудовской Аравии обсуждали, «как будет выглядеть переговорный процесс», а также вели «разговоры о территориальных уступках». Его слова приводит газета The Guardian.

Госсекретарь заявил, что США «будут контактировать с россиянами» 12 марта. По его словам, США надеются получить положительный ответ от России и «настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия».

«Военного решения этого конфликта не существует», — заявил Рубио.

США и Украина провели 11 марта переговоры в Джидде, в ходе которых представители Киева согласились на предложение Вашингтона ввести режим 30-дневного прекращения огня. По данным источников Reuters в российской власти, Кремль вряд ли согласится на временное прекращение огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия «внимательно изучает» заявления, сделанные по итогам американо-украинских переговоров.

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