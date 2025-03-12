Fox News: отставка Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии не обсуждалась

На переговорах американской и украинской делегаций, прошедших в Саудовской Аравии, не обсуждалась отставка Владимира Зеленского с поста президента Украины и проведение выборов. Об этом сообщила в соцсети X журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на источник, «напрямую вовлеченный в переговоры».

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники в Белом доме писали, что администрация президента США Дональда Трампа считает, что в Украине следует провести выборы президента, чтобы уже их победитель вел переговоры о долгосрочном мирном соглашении. О том, что Украине следует провести выборы президента до конца 2025 года говорил и специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

Власти Украины настаивают на том, что проведение выборов президента во время действия военного положения противоречит законам страны.

Российские власти и пропаганда из-за того, что выборы из-за войны не были проведены в установленный срок, используют тезис о «нелигитимности» президента Украины Владимира Зеленского.

Издание Politico 5 марта писало, что помощники президента США провели секретные переговоры, связанные с выборами, с некоторыми главными политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в том числе с бывшей премьер-министром Юлией Тимошенко и экс-президентом Петром Порошенко. По версии Politico, администрация Трампа настаивает на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, если он не согласится с планом США по быстрому прекращению российско-украинской войны.

Переговоры США и Украины прошли в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. На них украинская сторона заявила, что соглашается на предложение США ввести временный режим прекращения огня на 30 дней. США, в свою очередь, пообещали немедленно возобновить поставки оружия Украине и обмен разведывательной информацией.

Подробно о переговорах США и Украины

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии

Подробно о переговорах США и Украины

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии