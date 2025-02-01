«Хорошо для демократии». Белый дом собирается предложить Украине провести выборы до конца 2025 года

Специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Киеву следует провести парламентские и президентские выборы.

«Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я думаю, что это важно, — цитирует Reuters заявление Келлога. — Я думаю, что это полезно для демократии. В этом прелесть прочной демократии — у вас есть больше, чем один человек, который может баллотироваться».

Келлог и другие представители Белого дома, по данным источников Reuters, в последние дни обсуждали, нужно ли подталкивать Украину к проведению выборов во время первоначального перемирия с Россией, которое, как рассчитывает администрация президента США Дональда Трампа, будет заключено в ближайшие месяцы. Если выборы пройдут, сказали собеседники агентства, их победитель сможет нести ответственность за переговоры о долгосрочном мирном соглашении.

При этом, заявили источники Reuters, в администрации Трампа пока не решили, следует ли настаивать на предварительном соглашении о перемирии, а уже затем работать над более долгосрочным мирным договором.

Белый дом, добавили собеседники агентства, пока формально не предлагал властям Украины провести выборы до конца года. Reuters отмечает, что реакцию Киева на такое предложение спрогнозировать сложно. Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что выборы во время войны проводиться не будут.

По законам Украины на время действия военного положения приостанавливается проведение выборов, в том числе президентских и парламентских. Военное положение было введено в Украине в феврале 2022 года после вторжения войск РФ. Его действие регулярно продлевается. Из-за военного положения не проводились выборы депутатов Верховной Рады, намеченные на октябрь 2023 года, и выборы президента, которые в мирное время должны были пройти в марте 2024 года.

Российские власти и пропаганда из-за того, что выборы не были проведены, используют тезис о «нелигитимности» президента Украины Владимира Зеленского. В частности, президент РФ Владимир Путин в январе заявил, что «вести [мирные] переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он не имеет права ничего подписывать». Зеленский на это ответил, что Путин «боится переговоров и делает все, чтобы затянуть войну».