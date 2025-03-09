В российский реестр контролируемых лиц попали 685 тысяч иностранцев

Министерство внутренних дел РФ внесло в реестр контролируемых лиц 685 тысяч иностранных граждан, не имеющих законных оснований для нахождения в России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

«Главная цель этого реестра — это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тысяч граждан», — сказал министр.

По словам Колокольцева, оказавшиеся в реестре иностранные граждане должны до 30 апреля явиться в органы внутренних дел и «легализовать свое пребывание», после чего их исключат из этого списка.

Российские власти после «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года начали активно ужесточать миграционную политику. Среди прочего они ограничили получение российского ВНЖ в упрощенном порядке по браку, утвердили новый режим высылки и запретили принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Туда власти России собираются вносить иностранных граждан, которые незаконно находятся в стране. Попавшие в реестр будут радикально поражены в правах.

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подкасты МВД РФ создает реестр нелегальных мигрантов — любой попавший в него будет радикально поражен в правах. Вот чем это опасно 50 минут