Expressen: США намерены отказаться от участия в планировании военных учений в Европе

США уведомили союзников по НАТО, что намерены прекратить свое участие в планировании будущих военных учений в Европе. Об этом сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на источники.

При этом уже запланированных на 2025 год учений НАТО, в которых США играют одну важных ролей, это не коснется, утверждает издание.

По словам собеседников газеты, речь идет об учениях, которые в настоящее время находятся на «чертежной доске», то есть в более далеком будущем.

Издание отмечает, что такое решение может быть связано с планами США сократить военные расходы в Европе и направить их на другие направления, в частности, в Индо-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю. В результате, как заключает Expressen, Европе придется планировать учения без участия США или с участием лишь небольших американских подразделений.

По информации итальянского агентства ANSA, Трамп планирует сократить американский контингент в Европе примерно на 20% и вывести около 20 тысяч военных. В свою очередь The Telegraph писала, что президент США рассматривает возможность вывода американских войск численностью около 35 тысяч военных из Германии и переброску их в Венгрию. Всего за пределами США размещены около 160 тысяч американских военнослужащих. Администрация Трампа, как пишет The Telegraph, рассматривает передислокацию в Европе, чтобы сосредоточить войска вокруг стран НАТО, увеличивших свои расходы на оборону.

NBC News 6 марта сообщал, что Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств США перед союзниками по НАТО. Речь идет, в частности, о частичном отказе от соблюдения пятой статьи устава НАТО, которая обязывает оказывать военную помощь союзникам, подвергшимся нападению. США, согласно идее Трампа, не будут должны защищать членов альянса, которые тратят на оборону недостаточно.