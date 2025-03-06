NBC News: Трамп хочет отказаться от обязательств защищать союзников по НАТО, которые недостаточно тратят на оборону

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств США перед союзниками по НАТО, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, рассматриваемое изменение политики включает в себя частичный отказ от соблюдения пятой статьи устава НАТО, которая обязывает оказывать военную помощь союзникам, подвергшимся нападению. США, согласно идее Трампа, не будут должны защищать членов альянса, которые тратят на оборону недостаточно.

Также в рамках новой политики рассматривается отказ от проведения учений со странами с низкими оборонными расходами.

В ответ на официальную просьбу о комментарии Совет национальной безопасности сообщил, что «президент Трамп привержен НАТО и пятой статье».

Трамп неоднократно критиковал европейских союзников по НАТО за недостаточные, по его мнению, траты на оборону и угрожал им, в том числе, потенциальным выходом США из альянса в случае, если эти траты не будут увеличены.

В соответствии с действующими договоренностями, военные расходы стран НАТО должны превышать 2% ВВП. По состоянию на 2024 год, лишь 23 из 32 стран альянса достигают этого показателя. Наибольшие расходы — у Польши (4,1%), сами США тратят на оборону 3,4% ВВП.