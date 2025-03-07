В Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину. Ее обвиняют в отмывании средств

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК, наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

Митрошину задержали в Краснодарском крае, ее доставят на допрос в Москву.

Как утверждает следствие, блогер «приобрела свыше 127 миллионов рублей» в результате уклонения от уплаты налогов, после чего «в целях придания видимости правомерного владения полученными денежными средствами» она легализовала часть из них, купив объект недвижимости в Москве.

Александра Митрошина называет себя «матерью российского инфобиза и блогинга». Она организует курсы и тренинги по продвижению и продажам в соцсетях. На ее инстаграм подписаны 2,7 миллиона человек.

В марте 2023 года СК возбудил против Митрошиной уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму в 127 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК). Спустя месяц блогер отчиталась, что полностью погасила этот долг перед налоговой.

Параллельно с преследованием Митрошиной СК также сообщал об обвинениях в уклонении от уплаты налогов против блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной. В марте 2025-го Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. Чекалина вместе со своим бывшим мужем находятся под домашним арестом.