Суд отправил блогера Валерию Чекалину и ее бывшего мужа под домашний арест по делу о выводе за рубеж 250 миллионов рублей

Обновление. Троицкий районный суд Москвы также назначил домашний арест по этому делу блогеру Валерии Чекалиной.

Троицкий районный суд Москвы отправил Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной, под домашний арест по делу о выводе денег за рубеж, сообщает пресс-служба судов Москвы.

Чекалина обвиняют в переводе денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1УК).

Как сообщала московская прокуратура, Валерия и Артем Чекалины отправляли оплату на счета зарубежного банка, а в документах указывали недостоверные сведения о целях переводов. Таким образом они вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Телеграм-каналы утверждали, что дело связано с переводом денег для оплаты одного из марафонов Чекалиной через банк в Дубае.

Вскоре суд изберет меру пресечения Валерии Чекалиной.

Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, ведет блог в инстаграме, на который подписаны более 11 миллионов пользователей. На страницу Артема Чекалина artem_chek подписаны почти четыре миллиона пользователей.

В 2020 году Чекалина заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых российских инстаблогеров по версии Forbes. Журнал оценил ее годовой доход в 600 тысяч долларов. Чекалина владеет собственным брендом косметики Letique Cosmetics, а также проводит фитнес-марафоны, продает программы тренировок и планы питания.

Весной 2023 года на Чекалиных завели дело об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и отмывании еще 130 миллионов рублей. Через несколько месяцев обвинения сняли — после того как блогеры выплатили 504 миллиона рублей долга, штрафов и пени.