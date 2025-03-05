Вместо Ксении Раппопорт в спектакле «Эйнштейн и Маргарита» будет играть другая актриса

Актриса Ксения Раппопорт не будет задействована в спектаклях «Эйнштейн и Маргарита», которые покажут в марте в Москве. Об этом актриса написала в своем инстаграме, добавив, что она здорова и «по-прежнему в Москве». Никаких других комментариев от Раппопорт по этому поводу не было.

Речь идет о показах «Эйнштейна и Маргариты» на сценах Театра Мяковского и Театра Эстрады, запланированных на 22, 23 и 25 марта.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» связался с агентством «Антракт», которому принадлежит спектакль, где подтвердили замену Раппопорт на другую актрису — Алену Хмельницкую. «Так иногда происходит, в спектаклях иногда заменяют артистов», — сообщили представители «Антракта», добавив, что «замена будет везде, это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле». В обоих театрах также подтвердили замену, указав, что это решение организаторов.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года.

В феврале 2023 года спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, в июне — в Новосибирске. В феврале 2024 года показ «Эйнштейна и Маргариты» был отменен в Нижнем Новгороде и в Ярославле. Отмены объяснялись техническими причинами. В то же время источники «Медузы» в театральных кругах говорили, что это произошло из-за антивоенной позиции Ксении Раппопорт.

В марте того же года Ксению Раппопорт и Данилу Козловского убрали из титров фильма-сказки «Летучий корабль».

Также после начала полномасштабного вторжения войск в Украину Ксению Раппопорт исключили из состава попечительского совета фонда «Круг добра», а также из городского совета по культуре Санкт-Петербурга.

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