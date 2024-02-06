В Нижнем Новгороде отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт

Концертный зал «Юпитер» в Нижнем Новгороде отменили показ спектакля «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют выступавшие против войны Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице концертного зала во «ВКонтакте».

Показ спектакля был запланирован на 21 февраля. С чем связана отмена, на странице «Юпитера» не уточняется. В то же время РИА Новости пишет, что отменить спектакль «с учетом общественного мнения» рекомендовало министерство культуры Нижегородской области.

В начале февраля с аналогичной формулировкой спектакль отменили в Ярославле. По данным издания «Ярославль Онлайн», против спектакля выступал местный активист Сергей Казанский, который обвинял артистов в том, что они живут за границей, выступают против , «а деньги зарабатывают в России».

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» поставил режиссер Александр Марин по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Премьера состоялась в Москве 12 июня 2022 года.

В феврале 2023 года спектакль отменили в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, в июне — в Новосибирске. Отмены объяснялись техническими причинами. В то же время источники «Медузы» в театральных кругах говорили, что это произошло из-за антивоенной позиции Ксении Раппопорт.