«Надо копать». Лукашенко поручил найти редкоземельные металлы в Беларуси

Александр Лукашенко объявил, что белорусским геологам надо заняться поиском редкоземельных металлов.

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром», — сказал он на совещании с членами правительства (здесь и далее цитаты по «Белта»).

Тема редкоземельных металлов в последнее время приобрела особую актуальность, заявил Лукашенко, напомнив о проекте соглашения между США и Украиной.

«Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?» — сказал он, обращаясь к членам правительства.

«Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле», — сказал он.

Дональд Трамп заявил, что США хотели бы получить доступ к украинским редкоземельным металлам, в обмен на оказанную Киеву военную помощь. Предложенный США вариант соответствующего соглашения власти Украины подписывать не стали. Предполагалось, что доработанный договор будет подписан 28 февраля в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако между Трампом, вице-президентом США Вэнсом и Зеленским произошла перепалка, после которой украинская делегация покинула Белый дом.

О готовности предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов на территории России (включая аннексированные украинские регионы) в феврале заявлял и президент России Владимир Путин, что вызвало неоднозначную реакцию внутри страны.

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