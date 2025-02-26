Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Артем Жога заявил, что редкоземельные металлы не нужно продавать за границу.

«На территории Уральского федерального округа распространены редкие металлы, имеются разведанные запасы в Свердловской и Челябинской областях. Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», — заявил Жога.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил, что РФ готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов на территории России (включая аннексированные украинские регионы). Такое заявление он сделал на фоне готовящейся сделки между Украиной и США, в рамках которой американцы получат доступ к добыче редкоземельных металлов в Украине в обмен на гарантии безопасности Киеву. Предложение Путина раскритиковали многие провоенные телеграм-каналы.

Артем Жога — отец погибшего на войне командира батальона донецких сепаратистов «Спарта» Владимира Жоги. После его просьбы Путин публично объявил об участии в выборах президента в 2024 году. Полпредом Путина в УФО Жогу назначили в октябре.

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