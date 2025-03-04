Bloomberg: Россия согласилась выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном в переговорах об иранской ядерной программе

Кремль согласился помочь США в переговорах с Ираном, сообщило 4 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Эти переговоры касаются в том числе ядерной программы Исламской Республики, а также поддержки Тегераном антиамериканских прокси-сил на Ближнем Востоке.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп выразил свою заинтересованность в посредничестве Кремля, когда говорил по телефону с Владимиром Путиным 12 февраля. Этот вопрос также обсуждался на переговорах в Эр-Рияде несколькими днями позже, утверждают анонимные собеседники агентства в Москве.

Белый дом не ответил на просьбу о комментарии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва «готова сделать все, что в ее силах», чтобы Вашингтон и Тегеран решили все проблемы путем переговоров.

После победы Трампа на выборах The Wall Street Journal сообщал, что избранный президент США рассматривает возможность нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана. Однако в феврале Трамп заявил, что предпочел бы «адским бомбардировкам» соглашение с Тегераном.

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из . По данным разведки США, которые в феврале 2025-го приводила газета The New York Times, иранские инженеры изучают более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше».

Иран полностью вышел из ядерной сделки в январе 2020 года после того, как по приказу Трампа военные США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Как отмечает Bloomberg, власти Ирана выступают против взаимодействия с Вашингтоном. В феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что переговоры с США были бы «бесчестными и неразумными».