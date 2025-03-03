Россия запретила въезд министру иностранных дел Японии

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд для девяти граждан Японии, в числе которых — министр иностранных дел страны Такэси Ивая.

Запрет стал ответом на продолжающиеся санкции Токио в отношении России, уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также въезд запрещен нынешнему послу Японии в Украине Масаси Накагомэ и бывшему послу Кунинори Мацуде. Остальные шестеро граждан — представители японского Агентства международного сотрудничества (JICA), президент промышленной компании IHI Corporation, которая производит корабли и авиадвигатели, а также президенты компаний Isuzu, Prodrone и Cyberdyne.

Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма. В 2022 году, после начала вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили, а впоследствии еще расширяли.

В начале июля 2024 года в Японии впервые задержали россиянина, подозреваемого в незаконном экспорте товаров двойного назначения. В этом же месяце МИД России запретил въезд в страну главе совета директоров Toyota и еще 12 гражданам Японии в ответ на санкции.

В ноябре в российских изданиях появились новости, что Япония смягчила часть ограничений, однако изменения выразились только в разрешении ввоза некоторых гибридных автомобилей, ранее находившихся под запретом. Эксперты считают, что речь шла скорее об уточнении формулировок.

Читайте также

Говорят, что Япония сняла часть санкций против России. Это действительно так? 3 карточки