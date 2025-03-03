Россия запретила въезд министру иностранных дел Японии
МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд для девяти граждан Японии, в числе которых — министр иностранных дел страны Такэси Ивая.
Запрет стал ответом на продолжающиеся санкции Токио в отношении России, уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Также въезд запрещен нынешнему послу Японии в Украине Масаси Накагомэ и бывшему послу Кунинори Мацуде. Остальные шестеро граждан — представители японского Агентства международного сотрудничества (JICA), президент промышленной компании IHI Corporation, которая производит корабли и авиадвигатели, а также президенты компаний Isuzu, Prodrone и Cyberdyne.
Япония начала вводить санкции против России в 2014 году после аннексии Крыма. В 2022 году, после начала вторжения российских войск в Украину, ограничения ужесточили, а впоследствии еще расширяли.
В начале июля 2024 года в Японии впервые задержали россиянина, подозреваемого в незаконном экспорте товаров двойного назначения. В этом же месяце МИД России запретил въезд в страну главе совета директоров Toyota и еще 12 гражданам Японии в ответ на санкции.
В ноябре в российских изданиях появились новости, что Япония смягчила часть ограничений, однако изменения выразились только в разрешении ввоза некоторых гибридных автомобилей, ранее находившихся под запретом. Эксперты считают, что речь шла скорее об уточнении формулировок.