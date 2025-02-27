Владимир Мединский возглавил Союз писателей России. Других кандидатов не было

Помощник президента России Владимир Мединский избран председателем — первым секретарем Союза писателей России, сообщает «Интерфакс».

Голосование прошло на XVII внеочередном съезде Союза писателей. Перед тем как утвердить кандидатуру Мединского, делегаты приняли новую редакцию устава организации, согласно которой руководящая должность теперь называется — председатель — первый секретарь.

Кандидатуру Мединского предложил председатель правления Союза писателей Николай Иванов, который перед этим добровольно ушел с поста. Как отмечает агентство, других кандидатов на эту должность не было.

Владимир Мединский в 2003-2011 годах был депутатом Госдумы, с 2012-го по 2020-й годы занимал пост министра культуры. Сейчас он работает на должности помощника президента России.

Мединский — автор серии книг «Мифы о России», среди которых «О русском пьянстве, лени и жестокости» и «О русской демократии, грязи и „тюрьме народов“». По дебютному роману Мединского «Стена» в 2018 году в Малом театре поставили спектакль «Смута».

В 2023 году в России вышел новый учебник истории для 10-х и 11-х классов с разделом о «спецоперации» в Украине. Мединский — его главный автор, хотя его и считают историком-дилетантом.

Источник на книжном рынке ранее говорил РБК, что рассмотрение кандидатуры Мединского на должность главы Союза писателей связано с повышенным вниманием к отрасли со стороны властей. В этих условиях организации, по словам собеседника, необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы и объединить представителей книжной сферы, и наладить ее диалог с властями.