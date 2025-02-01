РБК: Кандидатуру Владимира Мединского рассматривают на пост главы Союза писателей РФ

Кандидатуру помощника президента Владимира Мединского планируют рассмотреть на пост главы Союза писателей России. Об этом сообщили РБК источник, близкий к Российскому военно-историческому обществу (РВИО), которое возглавляет Мединский, и источник на книжном рынке.

Предполагается, что нового главу изберут на всъезде Союза писателей, который пройдет 27 февраля. Съезд будет внеочередным, о его проведении объявили 23 января.

О том, что Мединский может возглавить Союз писателей ранее сообщала в своем телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова. » Вероятно, об этом объявят 27 февраля в Доме Пашкова на съезде союза», — написала она 27 января.

Сейчас пост председатель правления Союза писателей занимает Николай Иванов. Комментируя информацию о возможном рассмотрении кандидатуры Мединского, Иванов отметил, что помощник президента входит в оргкомитет подготовки съезда.

«Для избрания председателя необходимо две трети голосов делегатов. Владимир Мединский является членом Союза писателей России и имеет полное право рассматриваться как кандидат на должность председателя», — сказал он.

Пресс-служба Союза писателей сообщала, пишет РБК, что подготовка съезда обсуждалась с Мединским, который, как отмечалось, «готов встретиться с писательским активом, чтобы изложить свое видение развития литературного процесса в стране».

Источник на книжном рынке, в свою очередь, сказал РБК, что рассмотрение кандидатуры Мединского на должность главы Союза писателей связано с повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей. В этих условиях, по его словам, необходима «идеологически сильная личность», которая смогла бы и объединить представителей книжной сферы, и наладить ее диалог с властями.

Владимир Мединский в 2003-2011 годах был депутатом Госдумы, с 2012 по 2020-й годы занимал пост министра культуры, а затем стал помощником президента РФ Владимира Путина.

Мединский — автор серии книг «Мифы о России», среди которых «О русском пьянстве, лени и жестокости» и «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов».

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