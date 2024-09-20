Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia

Министерство труда РФ выложило для обсуждения проект документа, в котором предлагается утвердить профессиональный стандарт для писателей. Среди разработчиков документа — Ассоциация союзов писателей и издателей России. Ее председатель — писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Разработчиками также указаны Литературный институт имени А.М. Горького, организации «Союз российских писателей», «Союз писателей России», «Союз писателей Москвы», «Союз писателей Санкт-Петербурга» и Российский книжный союз.

Идея создать в России профессиональный стандарт для писателя возникла не впервые. Еще в апреле 2022 года министерство цифрового развития РФ создало межведомственную рабочую группу для создания профессионального стандарта профессии писателя, руководить которой назначили ректора Литературного института Алексея Варламова.

В профессиональном стандарте для писателя, проект которого выложил Минтруд, перечисляются, например, трудовые функции писателя. Это, в частности, «разработка замысла оригинального литературного произведения», написание основного текста, редактирование и корректировка, подготовка текста для передачи в издательство.

Писатель, согласно документу, должен уметь «находить интересные темы, развивать их», работать в разнообразных жанрах, «использовать стилистическое и лексическое богатство русского/родного языка». По мнению разработчиков стандарта, у писателя должны быть определенные знания. Он должен знать основные направления русской и зарубежной литературы, особенности современного литературного процесса, основные этапы эволюции литературно-художественных стилей, историю России и мира, а также фольклор народов России и мира и художественно-выразительные средства языка. Требования предъявляются и к образованию писателя. Согласно документу, для того, чтобы считаться писателем, надо иметь высшее образование.

В документе также описываются «стандарты» для тех, кто хочет заниматься критикой. Их деятельность описана так — «оценка качества литературных произведений». Литературным критикам необходимо использовать «различные виды, формы проведения подробного разбора сюжетных линий, <…> проработанности образов и характеров главных героев», от критиков требуются знания по теории литературы, истории и новейшей истории. Они должны владеть художественно-выразительными средствами русского языка, следить за тенденциями в современном литературном процессе, знать историю и персоналии «литературной критической мысли».

К проекту «стандарта» прилагается пояснительная записка, автором которой указан Сергей Шаргунов. По его мнению, утверждение профессионального стандарта «Писатель» — это «закономерный акт, отражение устойчивой тенденции повышения значимости нормативного регулирования отношений в сфере литературной деятельности». Он отмечает, что литературная деятельность становится «делом государственной важности», так как оказывает «прямое влияние на решение важнейших проблем в жизни страны». Шаргунов считает, что писатели, «становясь лидерами общественного мнения» и «ведя важную работу по воспитанию читателей», нуждаются «в выстраивании действенной поддержки современного литературного творческого процесса, в повышении престижа профессии писателя в обществе».

«Таким образом, профессиональный стандарт Писатель по сути будет служить алгоритмом при организации и осуществлении творческой деятельности писателей, явится одним из реальных возможностей создания по-настоящему благоприятных условий для повышения статуса мастеров художественного слова», — пишет Шаргунов.

Шаргунов отмечает, что проект «стандарта» обсуждался в писательском сообществе. По его словам, всего за время работы над документом в обсуждении приняли участие более 600 человек, треть из которых — представители региональных отделений писательских организаций.

В пояснительной записке также есть список замечаний, в том числе тех, которые были отклонены или приняты. Одно из них — требование о высшем образовании. По мнению председателя «Союза писателей Санкт-Петербурга» Валерия Попова, это условие представляется невыполнимым, в том числе из-за того, что профильный вуз в стране только один — это Литературный институт. Замечание Попова было отклонено. Авторы документа отмечают, что профессиональный стандарт — «лишь ориентир, а не конкретная должностная инструкция». «Профессия писатель, безусловно, творческая, где на первый план выходит талант. Были, есть и будут писатели, чей природный талант становится гарантией большого успеха. Для таких самородков высшее образование как таковое не является определяющим ни с точки зрения их самореализации, ни с точки зрения карьеры», — отмечается в документе.

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Источник, близкий к разработчикам проекта, сказал «Медузе», что этот документ, «увы, написанный казенным языком», никак не ограничивает писателей.

«Не догма, но просто условный ориентир. Чтобы человек мог получать социальную поддержку, пенсию и так далее. <…> Но огромная часть литераторов десятилетиями умоляет добавить „писателя“ в реестр, как есть „художник“ и „артист“. Им тоже нужно высшее образование (но это формально, в реальности все на усмотрение работодателя). Это же касается формально записанных знаний истории или еще фольклора. Никто никого экзаменовать не будет, конечно. Просто так пишутся эти чертовы бумажки», — сказал собеседник «Медузы».

Он пояснил, что создание, например, книги в жанре нонфикшн требует «долгой, сосредоточенной работы над одним проектом». В это входят командировки, встречи, «определенный режим ответственности».

«Почему это не может быть оформлено как постоянная занятость? Будет в трудовой книжке записан писателем. Но, разумеется, ни одно из положений стандарта не является обязательным. Условные рекомендации», — заключил источник.

Идею создания профессионального стандарта прокомментировал в своем телеграм-канале книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга. Он отметил, что «большая часть книжного мира живет в несколько иной реальности».

«Профстандарт — документ из сферы трудовых отношений, которые закрепляются трудовым договором. Как и, например, квалификационные справочники. Большая часть отношений с авторами регулируется иными гражданско-правовыми договорами — лицензионным, авторского заказа, оказания услуг — но не трудовыми, для которых и нужен профстандарт. Получается, в теории, если напрячь воображение, этот документ может пригодится, если какое-нибудь государственное учреждение или госкомпания решит нанять по трудовому договору писателя. <…> То есть, если кратко, это рекомендательный документ, который теоретически может применяться в очень небольшом количестве случаев, не встречающихся на нашем рынке», — написал Мамлыга.

Он считает, что никакой угрозы этот документ не несет — «только если не введут обязательное лицензирование кригоиздательской деятельности с указанием, что книги могут печатать только писатели, соответствующие квалификационным требованиям». «Но это, как мне кажется, даже в нынешней ситуации маловероятно», — отметил он.

С критикой документа выступил также писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, публично поддерживающий российские власти. По его словам, он с иронией относится к попыткам «регулировки творческой деятельности с помощью бюрократических методов». «Я понимаю, что любому бюрократу и чиновнику очень хочется зарегулировать все и вся. К счастью, такого не бывает. Это понимала даже советская власть, и при том, что именно в Советском Союзе был создан Литературный институт, никаких принципиальных требований к писателям не было», — сказал он в комментарии «Парламентской газете». Он также назвал избыточным требование о наличии высшего образования у писателя.

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