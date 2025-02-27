Дочь Кадырова сообщила об уходе с поста вице-премьера республики. По ее словам, эта работа «больше подходит для сильного мужчины»

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова объявила, что покидает должность заместителя председателя правительства республики. Об этом он рассказала в своем инстаграме.

«Эта работа была важным опытом для меня. <…> Но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины», — заявила Айшат Кадырова.

Она рассказала, что будет «трудиться на благо нашей республики, занимаясь проектами в бизнесе», и через эту деятельность сможет «принести больше пользы, чем занимаясь политикой».

Кадырова добавила, что возвращается в модный дом Firdaws и работе в сфере моды. «Буду радовать всех женщин», — заявила она.

Айшат Кадырова стала вице-премьером региона в 2023 году. До этого она также занимала пост министра культуры Чечни.

Как и другие дети Кадырова, Айшат была награждена несколькими наградами и званиями. Ей в том числе вручили медаль «За заслуги перед Чеченской республикой», медаль «За защиту прав человека», почетный знак «За трудовое отличие», а также орден Кадырова — высшую награду республики. Кроме того, Кадыровой были присвоены звания заслуженного работника культуры и народной артистки Чечни. В сентября 2023 года ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.