Дочь Рамзана Кадырова Айшат награждена медалью «За защиту прав человека»

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Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова, возглавляющая министерство культуры республики, награждена медалью «За защиту прав человека», сообщает ГТРК «Грозный».

Знак отличия передан за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью.

Такой же медалью награжден Хож-Бауди Дааев, занимающий пост министра образования и науки Чечни. Помимо прочего награда присуждена Дааеву «за многолетнюю самоотверженную деятельность на пути первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова».

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Айшат Кадырова, родившаяся 31 декабря 1998 года, была назначена министром культуры в октябре 2021 года. До этого она чуть более года занимала пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Хож-Бауди Дааев, родившийся 10 июля 1980 года, ранее занимал посты заместителя мэра Грозного, министра по делам молодежи и министра культуры. До назначения на пост министра образования и науки в ноябре 2021 года Дааев был вице-премьером.

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