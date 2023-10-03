Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его 24-летней дочери Айшат присвоено звание «Народного артиста Чеченской Республики». Церемония награждения, сообщается в телеграм-канале Кыдрова, состоялась вечером 2 октября.

В рамках церемонии Айшат также была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Этой награды она была удостоена указом президента РФ, подписанным в начале сентября.

Журналисты издания «Подъем» попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать присвоении дочери Кадырова звания народной артистки Чечни. «Это кадровое назначение внутри региона, это прерогатива главы региона. И в данном случае Рамзан Кадыров использует эту свою прерогативу», — заявил Песков.

2 октября Рамзан Кадыров сообщил, что кандидатура его дочери Айшат предложена членами правительства на пост вице-премьера республики по социальным вопросам. Кадыров написал, что поддерживает это предложение, добавив, что 24-летняя Айшат «внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы».

Айшат Кадырова занимала пост министра культуры Чечни с октября 2021 года. До этого она год проработала в должности первого заместителя главы чеченского Минкульта. До госслужбы дочь главы республики три года управляла домом исламской моды Firdaws.