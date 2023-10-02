24-летнюю Айшат Кадырову предложили назначить вице-премьером Чечни. Кадыров это предложение поддержал

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев предложил назначить 24-летнюю Айшат Кадырову на должность вице-премьера Чечни по социальным вопросам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее отец и глава республики Рамзан Кадыров.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы», — написал глава Чечни.

На должность министра культуры Чечни, который занимает Айшат Кадырова, Хучиев предложил назначить вице-премьера республики по вопросам культуры, туризма, молодежи и спорта Мусу Дадаева. По словам Кадырова, Дадаев «также зарекомендовал себя как видный профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении».

Айшат Кадырова с октября 2021 года занимает пост министра культуры Чечни. До этого она год проработала в должности первого заместителя главы чеченского Минкульта. До госслужбы дочь главы республики три года управляла домом исламской моды Firdaws. За это время она была награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой», медалью «За защиту прав человека», почетным знаком «За трудовое отличие», званием заслуженного работника культуры Чечни, а также орденом Кадырова — высшей наградой республики.

В начале сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин наградил Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

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