Трамп: «Я не собираюсь давать Украине гарантии безопасности сверх того, что есть»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не станут предлагать Украине значительные гарантии безопасности. Об этом он сказал, выступая 26 февраля на первом заседании кабинета министров США.

«Я не собираюсь давать гарантии безопасности сверх того, что есть. Мы поручим это Европе, потому что, как вы знаете, речь идет о Европе — это их сосед. Но мы, конечно, позаботимся о том, чтобы все прошло хорошо», — заявил Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 февраля, что Украина и США договорились заключить рамочное соглашение о природных ресурсах. Зеленский отметил, что соглашение не предусматривает напрямую гарантий безопасности со стороны США, но они упоминаются в документе. Трамп заявил, что Зеленский 28 февраля приедет в Вашингтон, чтобы подписать соглашение о природных ресурсах.

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