Волонтера «Немцова моста» приговорили к трем с половиной годам колонии по делу о донатах ФБК

Мещанский районный суд Москвы приговорил активиста и волонтера «Немцова моста» Виктора Левакова к трем с половиной годам колонии по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщила «Медиазона».

Левакова признали виновным в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Активиста взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура запрашивала для Левакова четыре года колонии.

Адвокат Алексей Першин говорил в прениях, что преступление было совершено по неосторожности, как как Леваков не знал об «экстремистском» статусе ФБК. По словам адвоката, у обвинения нет доказательств, что переведенные активистом деньги дошли до ФБК и неизвестно, на какие цели они были потрачены.

«Я не был об этом осведомлен. Соответственно, я не понимаю, откуда взялось [в обвинении], что я являюсь убежденным сторонником какой-то организации. Я перечислял деньги во многие организации, чтобы быть убежденным сторонником это не обязательно. Прошу суд не назначать мне наказание, связанное с лишением свободы, в связи с наличием отца тяжело больного. Считаю, что совершил ошибку, повторять впредь не намерен», — говорил сам активист.

По версии следствия, после объявления структур Алексея Навального «экстремистскими» в августе 2021 года Леваков зашел на сайт для пожертвований и со своей карты Сбербанка перевел тысячу рублей. Еще 500 рублей, как утверждается, он перевел в сентябре, после чего оформил ежемесячную подписку — донат списали два раза. Таким образом, Леваков перевел ФБК, как утверждало следствие, 3500 рублей.

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил основанный Алексеем Навальным ФБК «экстремистской» организацией. По данным «Мемориала», из-за донатов фонду были возбуждены как минимум 27 уголовных дел о финансировании «экстремистской» организации.

В феврале нынешнего года было вынесено как минимум три приговора по делам о донатах ФБК. Сотрудницу бурятской ИК-7 Галину Галданову приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей, невролога из Бийска Антона Гончарова — к штрафу в 420 тысяч рублей, жителя Москвы Антона Гришина — к штрафу в 350 тысяч рублей.

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