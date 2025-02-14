Невролога из Бийска приговорили к штрафу почти в полмиллиона рублей по делу о донатах ФБК

Бийский городской суд в Алтайском крае приговорил невролога Антона Гончарова к штрафу по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Гончарова признали виновным в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Суд назначил неврологу штраф в 500 тысяч рублей, но учел срок, который он провел под мерой пресечения, и снизил сумму штрафа до 420 тысяч рублей.

Какое-то время Гончаров содержался под стражей, ему также запрещали пользоваться связью в рамках другой меры пресечения. Когда на него возбудили дело, неизвестно.

По версии следствия, в 2021 году врач подписался «на канал в одном из популярных видеохостингов сети Интернет, пропагандирующий идеалы организации, признанной в Российской Федерации экстремистской». После этого он переводил ей деньги вплоть до февраля 2022 года.

СК отмечал, что Гончаров прошел по ссылке, где «подробно был указан способ перечисления денежных средств в условиях конспирации и анонимности для предоставления денежных средств на обеспечение деятельности экстремистской организации».

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил основанный Алексеем Навальным ФБК «экстремистской» организацией. По данным «Мемориала», из-за донатов фонду были возбуждены как минимум 27 уголовных дел о финансировании «экстремистской» организации.

13 февраля суд в Москве назначил жителю столицы Антону Гришину штраф в 350 тысяч рублей по уголовному делу о донатах.

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