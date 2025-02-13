Жителю Москвы назначили штраф в 350 тысяч рублей по делу о донатах ФБК

Гагаринский районный суд Москвы назначил жителю столицы Антону Гришину штраф в 350 тысяч рублей по уголовному делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией (часть 1 статьи 282.3), объявленному в РФ «экстремистской» организацией. Об этом сообщила «Медиазона».

Гособвинение запрашивало для Гришина четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила о наказании, не связанном с лишением свободы, так как Гришин содержит всю свою семью.

По версии следствия, утром 5 августа 2021 года после объявления о сборе пожертвования оформил ежемесячную подписку со своей карты на сумму 500 рублей. Всего произошло семь списаний на общую сумму 3500 рублей — до отключения обслуживания международных систем.

«Я признаю свою вину в содеянном, признаю полностью, раскаиваюсь», — сказал Гришин.

Он также рассказал, что следил за деятельностью основателя ФБК Алексея Навального с выборов мэра Москвы в 2013 году, а подписку оформил для поддержки антикоррупционных расследований.

Суд постановил конфисковать изъятый у Гришина при обыске телефон, а значок с буквой «Н» — уничтожить.

В конце декабря Перовский суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы кардиохирурга с 20-летним стажем Ивана Тищенко за донаты ФБК. Его признали виновным в финансировании «экстремистской» организации (часть 1 статьи 282.3 УК). Как рассказывал сам Тищенко, он начал делать регулярные донаты ФБК еще до того, как власти РФ объявили организацию «экстремистской», а после этого забыл вовремя отозвать подписку.

По данным «Мемориала», из-за донатов ФБК были возбуждены как минимум 27 уголовных дел о финансировании «экстремистской» организации.