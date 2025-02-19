Суд в Улан-Удэ оштрафовал сотрудницу ФСИН на 300 тысяч рублей по делу о донатах ФБК

Советский районный суд Улан-Удэ оштрафовал на 300 тысяч рублей сотрудницу бурятской ИК-7 Галину Галданову по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией.

Приговор был вынесен 28 января, на решение суда обратила внимание «Медиазона».

Галданову признали виновной в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ).

В решении суда говорится, что Галданова была «негативно настроена» к деятельности президента РФ Владимира Путина и органам государственной власти России. По версии следствия, после признания ФБК «экстремистской организацией», сотрудница ФСИН перечислила организации семь донатов по 600 рублей. Точные даты переводов в решении не указаны, там говорится, что они делались ежемесячно.

Один из сотрудников ФСИН, выступавший в суде в роли свидетелям, заявил, что Галданова посещала некий сайт и оставляла негативные отзывы про российские власти. Женщину вызывали на беседы в отдел собственной безопасности, где «ей задавался ряд вопросов, состоит ли она в агитационных группах, поддерживает ли она оппозиционеров» Галданова «реагировала бурно, вызывающе, от пояснений отказалась», утверждал свидетель.

Галданова вину не признала и говорила, что не отправляла деньги ФБК после того, как организацию объявили экстремистской. Когда ее задержали, неизвестно. В перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга она находится с мая 2024 года, отмечает «Медиазона».

В июне 2021 года Мосгорсуд объявил основанный Алексеем Навальным ФБК «экстремистской» организацией. По данным «Мемориала», из-за донатов фонду были возбуждены как минимум 27 уголовных дел о финансировании «экстремистской» организации.

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