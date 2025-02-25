The Telegraph: Франция готова разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода сил США из Европы

Франция готова разместить на территории Германии свои истребители с ядерными боеприпасами на фоне угроз США вывести американские войска из Европы, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, который выступает за «независимость» Европы от США, призвал Великобританию и Францию расширить использование их ядерного арсенала для обороны региона, отмечает издание.

Развертывание французских истребителей в Германии могло бы стать посланием Владимиру Путину, заявил источник Telegraph среди чиновников Франции. В свою очередь дипломаты в Берлине предположили, что решение Франции окажет давление и на премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чтобы он сделал то же самое.

«Размещение нескольких французских ядерных реактивных истребителей в Германии не должно быть сложным и послужило бы убедительным сигналом [России]», — сказал один из собеседников издания.

По словам немецких дипломатических источников, переговоры об этом пока не начались, поскольку Мерц занят формированием коалиционного правительства.

При этом один из собеседников Telegraph в Берлине отметил, что власти Германии вряд ли официально запросят размещение французских истребителей, если США не выведут свои ядерные силы сдерживания из Германии.

Франция, по данным Telegraph, располагает 300 ядерными боезарядами, в том числе морского и воздушного базирования. Силы ядерного сдерживания Великобритании представлены четырьмя атомными стратегическими подводными лодками типа «Вэнгард», каждая из которых может нести 16 ядерных боеголовок.

Европейские страны долго полагались на США в вопросах обороны и безопасности. Сейчас Соединенные Штаты обеспечивают безопасность Европы с помощью арсенала из примерно 100 ядерных ракет, многие из которых размещены на военной базе США в Германии.

После того как Дональд Трамп, много лет критиковавший европейских союзников, вступил в должность президента США в отношениях Соединенных Штатов и Европы наступил кризис. Европейские чиновники опасаются, что США могут вывести из Европы военнослужащих и военную технику, а также отказаться от роли главного гаранта безопасности Украины и Европы в целом, писала Financial Times.