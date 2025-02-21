Соратник Трампа Стив Бэннон зиганул

Ведущий подкаста War Room Стив Бэннон, работавший помощником Дональда Трампа в 2017 году, во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде показал рукой жест, до степени смешения похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает Newsweek 21 февраля.

В конце своего выступления Бэннон сказал:

Впереди самые трудные, самые тяжелые дни, друзья, но знаете что? Эр-Рияд, Берлин, Пекин, Москва, Лондон прямо здесь. Это невозможно победить. Единственный способ проиграть для нас — сдаться. Единственный способ победить для них — если мы отступим. Мы не отступим, мы не сдадимся, мы не уйдем. Бороться, бороться, бороться.

Затем он вытянул правую руку вперед под аплодисменты собравшихся.

После выступления на конференции критики Дональда Трампа и левые деятели обвинили Бэннона в том, что он сделал нацистское приветствие, пишет Newsweek. При этом некоторые заявили, что Бэннон подражал Илону Маску, который после инаугурации Трампа 20 января показал рукой похожий жест.

Бэннон никак не комментировал обвинения в том, что он сделал нацистское приветствие.

Стив Бэннон — бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart. Он был одним из ключевых сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа перед выборами в 2016 году. Бэннон занимал пост главного стратега Белого дома в январе-августе 2017 года и считался одной из самых влиятельных фигур в первой администрации Трампа. Бэннона уволили после того, как он высказал мнение об отношениях США и Северной Кореи, которое противоречило позиции Белого дома.

Прокуратура США в 2020 году обвинила Бэннона в том, что он присвоил себе деньги, которые пожертвовали на строительство стены на границе США и Мексики. Дональд Трамп помиловал Бэннона незадолго до того, как в 2021 году покинул пост президента, но позже Бэннону вновь предъявили обвинения в мошенничестве. Он признал себя виновным и получил условный срок.

Стив Бэннон в 2024 году отбыл четырехмесячный тюремный срок, назначенный ему по делу о неуважении к конгрессу. Бэннона судили из-за отказа явиться по повестке комиссии палаты представителей, расследовавшей дело о захвате Капитолия в январе 2021 года. Бэннон освободился незадолго до того, как Трамп избрался на второй президентский срок.

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