Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника Стива Бэннона

Дональд Трамп в последние часы своего нахождения на посту президента США объявил о помиловании 73 человек и смягчении наказания для еще 70-ти.

Среди тех, кого помиловал глава государства — его бывший советник по стратегическим вопросам Стив Бэннон. Как отмечается в заявлении Трампа, прокуратура преследовала Бэннона, который «был важным лидером консервативного движения», по обвинению в мошенничестве из-за его участия в политическом проекте.

Кроме того, Трамп помиловал Пола Эриксона, связанного с . Его приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. В заявлении Белого дома говорится, что обвинение в отношении Эриксона строилось на ложном сговоре c Россией.

Как пишет Reuters, Трамп также намеревался объявить о помиловании самого себя, членов своей семьи и личного адвоката Рудольфа Джулиани, но сотрудники Белого дома в итоге отговорили его от этого.

Стив Бэннон — бывший главный редактор ультраконсервативного издания Breitbart. Он был одним из ключевых сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа, а затем стал советником президента и считался одной из самых влиятельных фигур в Белом доме.

В 2017 году Бэннона уволили после того, как в интервью для книги журналиста Майкла Волфа «Огонь и ярость. В Белом доме Трампа» он высказал мнение об отношениях США и Северной Кореи, которое противоречило позиции Белого дома.

В августе 2020 года Бэннона задержали по делу некоммерческой организации «We Build The Wall» («Мы строим стену»), созданной для сбора пожертвований на строительство стены на границе США и Мексики. Бывшего советника Трампа, являвшегося председателем консультативного совета организации, обвинили в том, что он присвоил себе более миллиона долларов пожертвований.