Трамп: у России есть «козыри» в переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть преимущества в переговорах с Украиной о завершении войны, сообщает агентство AFP 20 февраля.

«Я думаю, русские хотят, чтобы война закончилась… Но я думаю, что у них есть козыри, потому что они захватили много территории, так что у них есть козыри», — сказал Трамп журналистам.

После российско-американских переговоров, прошедших 18 февраля в Саудовской Аравии, Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп, не приведя доказательств, заявил, что у Зеленского низкий рейтинг одобрения в Украине, и потребовал провести новые президентские выборы. «Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — заявил Трамп.

Владимир Зеленский ранее в феврале отклонил предложение США по полезным ископаемым. Трамп говорил, что хочет получить от Украины редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов в обмен на оказанную американскую помощь. По словам Зеленского, США просили предоставить доступ к половине всех редкоземельных металлов в Украине, поэтому он отказался. Трамп заявил вечером 19 февраля, что намерен вернуться к вопросу о соглашении по полезным ископаемым, «или будет не слишком весело», пишет ТАСС.

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