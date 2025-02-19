Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог приехал в Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог приехал в Киев, сообщает «Суспільне». На вокзале чиновника встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя журналистам свой визит, Келлог сказал, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — заявил спецпосланник президента США.

По словам Келлога, он верит в то, что «война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом». «Он [Трамп] понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», — добавил он.

О том, что Келлог приедет в Киев 19 февраля, источники Reuters сообщили накануне — сразу после переговоров представителей России и США в Эр-Рияде. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщал, что в Киеве ждут представителей США. В связи с этим он перенес свою поездку в Саудовскую Аравию.

Это первый визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Украину. Он, как сообщалось, планировал приехать в Киев в начале января — еще до инаугурации Дональда Трампа. В итоге визит перенесли на неопределенный срок.

В Украине Келлог, как ожидается, встретится с президентом страны Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В Саудовской Аравии 18 февраля состоялась первая с начала полномасштабной российко-украинской войны встреча представителей России и США. По итогам переговоров стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию».

Украина и ЕС в переговорах не участвовали. «Об Украине, снова об Украине и без Украины», — прокомментировал встречу представителей России и США Зеленский.