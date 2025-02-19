Невесту американца, арестованного в Москве из-за мармелада с каннабисом, отпустили из СИЗО

Найду Мамбетову, невесту задержанного в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков гражданина США Калоба Байерса, отпустили из следственного изолятора, сообщили родители Байерса Тоня и Джимми Шулер.

«Его [Байерса] невеста дома с ее семьей. Все обвинения сняты», — заявили родители американца. На публикацию в фейсбуке семьи обратило внимание «Агентство».

Издание отмечает, что в карточке дела Мамбетовой на сайте Солнцевского районного суда Москвы изменения не отображены. В ней говорится, что арест россиянки обжалован 14 февраля, но решения суда по апелляции еще нет. При этом сих пор не обновлена карточка Байерса, которого, как сообщили его родители, 16 февраля отпустили из СИЗО.

Адвокат Мамбетовой Римма Вербицкая пока не комментировала информацию об освобождении своей подзащитной.

Гражданина США Калоба Байерса и его невесту, россиянку Найду Мамбетову задержали 7 февраля в аэропорту Внуково. В багаже у Байерса нашли «мармелад с каннабиноидами», сообщала таможенная служба РФ. По словам родителей Байерса, их сын ест жевательные конфеты с витамином C, мелатонином и каннабидиолом, чтобы справиться с судорогами и приступами эпилепсии.

На Байерса и Мамбетову завели уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере (часть 2 статьи 229.1 УК, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы). Солнцевский суд Москвы отправил Мамбетову под арест 8 февраля, а Байерса — 10 февраля.

По данным «Агентства», Мамбетова — дочь главы Росстандарта по Кабардино-Балкарии Арсена Мамбетова. Адвокат россиянки рассказала Daily Storm, что на заседании по избранию меры пресечения защита просила оставить Мамбетову под домашним арестом из-за того, что у девушки диагностирован сахарный диабет. Однако суд отправил ее в СИЗО.

В Кремле связали освобождение Байерса с переговорами России и США в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля. «Мы ожидаем, что во вторник удастся поговорить о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений. Соответственно, те или иные события как раз можно рассматривать в этом русле», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за день до встречи.