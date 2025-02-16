Родители американца, арестованного в Москве из-за мармелада с каннабисом, сообщили, что их сына освободили из СИЗО
Гражданина США Калоба Байерса, которого задержали в аэропорту Внуково из-за найденного в багаже мармелада с каннабисом, отпустили из СИЗО. Об этом сообщили в фейсбуке его родители Тоня и Джимми Шулер.
По их словам, Байерс уже находится на территории посольства США в Москве и ждет своего рейса домой. Родителям уже удалось поговорить с сыном по телефону.
«Пожалуйста, помолитесь, чтобы он смог совершить перелет без каких-либо проблем со здоровьем. Сейчас он снова принимает лекарство, которое помогает контролировать его эпилепсию, но он не принимал лекарств в течение восьми дней», — пишут Тоня и Джимми Шулер.
28-летнего Калоба Байерса задержали 7 февраля в аэропорту Внуково вместе с его невестой, россиянкой Найдой Мамбетовой. В багаже у гражданина США нашли «мармелад с каннабиноидами», сообщала таможенная служба РФ.
Родители Байерса рассказывали, что их сын ест жевательные конфеты с витамином C, мелатонином и каннабидиолом, чтобы справиться с судорогами и приступами эпилепсии.
В отношении Байерса и Мамбетовой возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в значительном размере (часть 2 статьи 229.1 УК, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы). Солнцевский суд Москвы отправил Мамбетову под арест 8 февраля, а Байерса — 10 февраля.
Отпустили ли на свободу Найду Мамбетову или она остается под арестом, неизвестно. О ее судьбе Тоня и Джимми Шулер ничего не сообщили.