Вместе с американцем, задержанным во Внуково из-за мармелада с каннабисом, арестовали его невесту из России

Гражданина США Калоба Байерса, у которого при досмотре в аэропорту Внуково в багаже обнаружили «мармелад с каннабиноидами», задержали вместе с его подругой из России. Об этом сообщил его отец Джимми Шулер. На его пост в фейсбуке обратило внимание «Агентство».

О задержании 28-летнего американца, на которого завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, ранее отчиталась таможенная служба РФ.

По словам Шулера, его сын принимает лекарства, чтобы справиться с судорогами и тяжелыми приступами эпилепсии. Это в том числе жевательные конфеты с витамином C, мелатонином и каннабидиолом (CBD), которые не запрещены в США. Такие конфеты нашли в его багаже в аэропорту Внуково.

Байерс прилетел в Москву из Стамбула 7 февраля вместе со своей девушкой из России. Они познакомились в США, когда она приехала туда учиться по обмену. Позже они обручились и планировали пожениться. В Россию пара прилетела, чтобы завершить оформление документов для свадьбы, рассказал отец Калоба.

Судя по соцсетям Байерса, его невесту зовут Найда Мамбетова. 8 февраля Солнцевский суд Москвы арестовал Мамбетову по статье о контрабанде наркотиков, 10 февраля этот же суд арестовал Байерса по аналогичному обвинению.

Как пишет Джимми Шулер, 14 февраля у его сына произошел новый приступ эпилепсии в СИЗО, но Байерс не получил необходимых ему лекарств. «Любой, кто знает моего сына, в курсе, что он не наркоман и не перевозит наркотики через другие страны. Он добропорядочный гражданин, который готовится жениться на любви всей своей жизни», — говорится в посте отца Байерса.

Часть 2 статьи 229.1 УК («контрабанда наркотических средств в значительном размере»), которую вменяют Байерсу и Мамбетовой, предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.