В аэропорту Внуково задержали американца, в багаже которого нашли мармелад с каннабисом

Федеральная таможенная служба (ФТС) России объявила, что таможенники в аэропорту Внуково задержали 28-летнего гражданина США, перевозившего в своем багаже «мармелад с каннабиноидами». Об этом 14 февраля сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-бюро ФТС.

«Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика», — рассказали в таможенной службе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере ( ). Американец арестован.

Первым о задержании американца утром 14 февраля сообщил телеграм-канал Mash, связанный с силовыми структурами. По его информации, у американца «нашли марихуаны, спрятанной в мармеладных драже».

Как обратило внимание издание «Агентство», первоначально Mash сообщил, что американца задержали, когда во Внуково 13 февраля прилетел россиянин Александр Винник, которого обменяли на американца Марка Фогеля, отбывавшего в России срок по делу о контрабанде наркотических веществ. Но затем Mash исправил сообщение, убрал упоминание Винника и добавил дату задержания американца — 7 февраля.

Солнцевский районный суд Москвы 10 февраля заключил под стражу фигуранта дела о контрабанде наркотических средств, следует из карточки дела, которую обнаружило «Агентство».

Федеральная таможенная служба не раскрыла имя задержанного. На сайте суда опубликованы фамилия и инициалы арестованного человека — «Байерс К.У.». При этом Mash привел несколько другую фамилию — Байрс.

Россия и США провели новый обмен заключенными: из российской колонии 11 февраля освободили Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок, а из американской — Александра Винника, которого обвиняли в отмывании нескольких миллиардов долларов через криптовалютную биржу BTC-e. Винник вернулся в Москву 13 февраля.

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