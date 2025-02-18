Бизнесмен Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE) в администрации президента США Дональда Трама, прокомментировал прибытие в Эр-Рияд российских официальных лиц для подготовки переговоров по Украине.

«Вот так выглядит компетентное руководство», — написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, прикрепив к посту видео прибытия российской делегации, снятое РИА Новости и ВГТРК (онлайн-платформа «Смотрим»). В отношении МИА «Россия сегодня», в которое входят РИА Новости, и ВГТРК действуют американские санкции.

В Эр-Рияд в Саудовской Аравии 17 февраля прибыли представители российской делегации, в задачу которых входит подготовка переговоров США и РФ. Среди переговорщиков глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев (он уже провел первые встречи с членами команды Трампа). От России в переговорах с США также будут участвовать глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 февраля, что Киев ничего не знает о переговорах в Саудовской Аравии, представители Украины не будут в них участвовать и не собираются признавать какие-либо их результаты.

По данным источников NBC News, власти США собираются сначала провести отдельные переговоры как с представителями России, так и с представителями Украины, а затем уже совместные.

Что известно о подготовке переговоров

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Что известно о подготовке переговоров

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