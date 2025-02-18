Беспилотники атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российскую авиабазу Хмеймим в Сирии ночью 18 февраля атаковали неизвестные беспилотники. Об этом сообщил телеграм-канал Sabereen News, который связывают с иракскими шиитскими группировками.

На видео, которое публикует канал, можно услышать выстрелы и взрывы. Канал утверждает, что это работа ПВО.

Об атаке дронов на авиабазу также написал российский военный блогер Олег Блохин. По его данным, базу атаковали боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», пришедшие к власти в Сирии после свержения Башара Асада.

«В 2:30 по местному времени была объявлена боевая тревога. Обозначена она была как „нападение наземного противника“. Практически сразу же отработал „Панцирь“. Была слышна стрельба и разрывы. К 3:30 интенсивность стрелкотни стихла, хотя она еще продолжала вестись», — говорится в посте Блохина.

Российские власти и военные не комментировали сообщения о налете дронов на авиабазу.

В начале декабря 2024 года исламистские боевики, оппозиционные правительственным силам президента Сирии Башара Асада, вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Сам Асад бежал и укрылся в Москве, которая предоставила ему убежище. Оппозиционные Асаду силы возглавляла группировка . Президентом Сирии на переходный период объявлен лидер группировки Ахмед аль-Шараа.

После смены власти в Сирии остается неизвестной судьба российских авиабаз в стране. Российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым провела 28 января в Сирии переговоры с новой сирийской администрацией. В ходе переговоров власти Сирии призвали Россию учесть «ошибки прошлого», выплатить компенсации и заняться восстановлением страны. По данным агентства Reuters, власти Сирии также потребовали, чтобы Москва выдала Башара Асада, который получил убежище в России.

12 февраля президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с аль-Шараа.

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