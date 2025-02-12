Путин провел первый разговор с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа

Владимир Путин впервые провел официальные переговоры с лидером группировки Ахмедом аль-Шараа, который в январе стал президентом Сирии переходного периода. О телефонном разговоре, который «носил конструктивный, деловой и содержательный характер», сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и аль-Шараа обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Путин пожелал собеседнику успехов «в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа», а также отметил принципиальную позицию в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Путин также подтвердил готовность России «содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии», в том числе оказывать жителям страны гуманитарную помощь.

«Затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учётом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации. Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества», — добавили в Кремле.

Российские и новые сирийские власти уже проводили переговоры, но не на уровне президентов. В конце января в Сирию приезжала российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

В ходе переговоров власти Сирии призвали Россию учесть «ошибки прошлого», выплатить компенсации и заняться восстановлением страны. В свою очередь Богданов по итогам встречи заявил, в вопросе судьбы российских военных в Сирии ничего не изменилось.

В феврале министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что новые власти Сирии будут готовы сохранить российские военные базы, если «извлекут из этого выгоду».

По данным агентства Reuters, сирийская администрация также требовала от Москвы выдать бывшего президента Сирии Башара Асада, который получил убежище в России.

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