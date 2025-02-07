Новые власти Сирии заявили, что готовы сохранить российские военные базы, если «извлекут из этого выгоду»

Министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра заявил, что новые власти Сирии будут готовы сохранить российские военные , если это будет отвечать интересам страны. Об этом министр заявил в интервью The Washington Post, опубликованном 6 февраля.

«Если мы извлечем выгоду для Сирии, то да», — сказал Мурхаф Абу Касра, отвечая на вопрос, позволят ли России сохранить свои базы в стране.

По словам министра, отношение России к новому сирийскому правительству «значительно улучшилось» после того, как в декабре 2024 года пал режим президента Сирии Башара Асада. «В политике нет постоянных врагов», — сказал Абу Касра, который входил в , с которой воевали российские войска.

Как отмечает The Washington Post, Россия может дать новому правительству Сирии «то, что оно ужасно хочет» — Башара Асада. Министр обороны не стал подтверждать в интервью, просили ли власти Сирии в ходе переговоров с Москвой выдать Асада. При этом он отметил, что на переговорах обсуждалось привлечение Асада к ответственности.

«Когда Башар Асад решил уехать в Россию, он думал, что нам не удастся договориться [с властями РФ]. Возможно, отношения с [Россией] будут восстановлены таким образом, чтобы они отвечали в первую очередь интересам Сирии, а потом уже их интересам», — сказал министр.

Мурхаф Абу Касра добавил, что сирийское правительство ведет переговоры о статусе американских и турецких военных баз в Сирии. По его словам, новые соглашения с Анкарой могут предусматривать сокращение или «перераспределение» турецких войск в стране. Военное присутствие США на северо-востоке страны «находится в стадии обсуждения», добавил он.

Российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым провела 28 января в Сирии переговоры с новой сирийской администрацией. В ходе переговоров власти Сирии призвали Россию учесть «ошибки прошлого», выплатить компенсации и заняться восстановлением страны. По данным агентства Reuters, власти Сирии также потребовали, чтобы Москва выдала Башара Асада, который получил убежище в России. По итогам переговоров представитель МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в вопросе судьбы российских военных баз в Сирии ничего не изменилось.

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