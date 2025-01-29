Новая сирийская администрация, пришедшая к власти после свержения режима Башара Асада, в ходе переговоров с Россией потребовала выплаты компенсаций, сообщило сирийское информационное агентство SANA 29 января.

«Российская сторона вновь заявила о поддержке происходящих в Сирии позитивных изменений, и в ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия с сирийским народом посредством конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление », — говорится в сообщении агентства. О какой компенсации идет речь, не уточняется.

В ходе переговоров, как отмечает SANA, новые власти Сирии заявили, что «восстановление отношений должно учитывать ошибки прошлого, уважать волю сирийского народа и служить его интересам».

Российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым прибыла в Сирию 28 января. Это первый визит российской делегации в Сирию после смены власти в стране. В ходе визита Богданов провел встречу с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа. Источник агентства Bloomberg в Москве заявил 28 января, что переговоры «зашли в тупик».

Михаил Богданов сообщил ТАСС после переговоров, что вопрос о дальнейшей судьбе российских военных баз в Сирии требует дополнительных консультаций. «Пока ничего не меняется», — сказал замглавы МИД РФ. По его словам, «встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об итогах визита российской делегации в Дамаск, отказался комментировать сообщения о том, что Сирия потребовала компенсацию. «Я это оставляю без каких-либо комментариев. Мы будем продолжать дальше диалог с сирийскими властями», — сказал Песков журналистам 29 января (цитата по «Интерфаксу»).

Россия борется за сохранение двух военных баз в Сирии, которые позволяют ей оказывать влияние на Ближний Восток и Африку, пишет Bloomberg. Власти России рассчитывали, что смогут убедить в этом вопросе группировку , которая пришла к власти после падения режима Башара Асада.

Россия организовала бегство Башара Асада из Сирии. Президент РФ Владимир Путин предоставил убежище Асаду и его семье.

Читайте также

РФ может лишиться военных баз в Сирии. Какой контингент там размещен? А новые власти позволят россиянам эвакуироваться? Туманные перспективы военного присутствия РФ после свержения Асада

Читайте также

РФ может лишиться военных баз в Сирии. Какой контингент там размещен? А новые власти позволят россиянам эвакуироваться? Туманные перспективы военного присутствия РФ после свержения Асада