Суд в Петербурге изъял в доход государства квартиру тещи Александра Невзорова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства квартиру Наталии Колесниковой — тещи журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Иск подала в суд прокуратура. Ранее квартира принадлежала жене Невзорова Лидии. Прокуратура требовала признать мнимой сделку о купле-продаже квартиры, вернуть квартиру Невзоровой, «после чего обратить имущество в доход государства». Суд удовлетворил иск прокуратуры.

В ноябре 2024 года квартира была арестована по иску ведомства.

Суд в Петербурге летом 2024 года объявил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову «экстремистским объединением». После этого суд обратил в доход государства их имущество в России: три земельных участка, жилой дом, автомобиль и доли в компаниях. Дом находился в собственности Наталии Колесниковой.

В декабре 2024 года петербургский суд обратил в доход государства земельный участок и дом в поселке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга, которые принадлежали Колесниковой. Суд признал недействительным договор купли-продажи от 8 августа 2023 года, согласно которому Лидия Невзорова продала своей матери это имущество.

Александр и Лидия Невзоровы покинули Россию вскоре после начала российско-украинской войны. Суд в Москве в феврале 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» об армии.

Читайте также

Александра и Лидию Невзоровых объявили «экстремистским объединением» и отняли у них имущество. Теперь это может произойти с любой семьей в России? А дети в таком «объединении» — тоже «экстремисты»? 8 карточек