Представители России и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде президентам двух стран, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров, Лавров заявил, что в первую очередь хотел бы послушать представителей США. «Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать. <…> Поэтому мы послушаем американских собеседников. И, конечно, готовы будем отреагировать», — сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

В ответ на вопрос о возможном участии европейских стран в переговорах о завершении российско-украинской войны, Лавров сказал, что не знает, зачем Европе участвовать в переговорах. Он вспомнил о и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о целях этих договоренностей.

«Сейчас на той же Мюнхенской конференции прозвучали призывы, в частности, президента Финляндии. <…> Вот Александр Стубб сказал, что нужно заключать, прежде всего, перемирие и использовать его, чтобы укрепить Украину в военном отношении, — добавил глава МИД РФ. — То есть, философия-то у европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю, по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?»

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог говорил, что не видит страны Европы участниками мирных переговоров по Украине. По его словам, Вашингтон не хочет «вступать в большую групповую дискуссию» и «повторять „Минск“».

Представители России и США встретятся в Эр-Рияде 18 февраля. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что в Саудовской Аравии пройдут переговоры о завершении российско-украинской войны, и в них также будет участвовать Украина.

США, по данным источников NBC News, сперва собираются провести отдельные переговоры с представителями России и Украины перед возможными совместными переговорами. При этом представителей Украины, утверждает телеканал, на переговоры пока не пригласили.

В Кремле заявили, что основная цель встречи российской делегации с представителями США — восстановление отношений между странами, подготовка возможных переговоров о завершении российско-украинской войны, а также организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Ожидается, что она может пройти в конце февраля.

Заявления США о начале переговоров вызвали обеспокоенность в Европе о том, что европейские страны исключат из процесса мирного урегулирования.

Реакция на заявления Трампа о начале мирных переговоров

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist

Реакция на заявления Трампа о начале мирных переговоров

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist