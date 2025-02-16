Bloomberg: администрация Трампа хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе

Администрация президента США сообщила европейским чиновникам, что планирует добиться прекращения огня в Украине к Пасхе (в 2025 году католическая и православная Пасха выпадает на 20 апреля). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем не менее некоторые западные чиновники считают такие темпы слишком амбициозными и нереалистичными — даже с учетом того, что представители США и России начнут на следующей неделе консультации в Саудовской Аравии для подготовки переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Один из осведомленных источников агентства считает, что более вероятный срок перемирия в российско-украинской войне — это конец года.

Ранее высокопоставленные украинские и западные чиновники в комментарии Financial Times также высказывали мнение, что Путин и Трамп будут стремиться заключить соглашение о прекращении огня в Украине в апреле-мае — к Пасхе или 9 мая. «Путин захочет заключить соглашение в такой знаменательный день», — заявил один из украинских чиновников.

На фоне предстоящих переговоров европейские страны работают над новым крупным пакетом военной помощи Украине, отмечает Bloomberg. При этом конкретные планы по поддержке не будут объявлять до 23 февраля 2025 года, когда в Германии пройдут внеочередные парламентские выборы, чтобы «не разжигать споры» перед голосованием.

Украинское издание «Страна.ua» 26 января опубликовало «100-дневный план» Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Согласно плану, подлинность которого не подтверждена, объявление перемирия возможно 20 апреля, а до 9 мая ожидается подготовка декларации мирной конференции о завершении войны. В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что информация «с датами завершения войны и начала переговоров», появившаяся в СМИ, «вообще не соответствует действительности».

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