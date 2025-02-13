Financial Times: Трамп и Путин, по мнению Украины и Запада, попытаются добиться прекращения огня к Пасхе или 9 мая

Высокопоставленные украинские и западные чиновники заявили газете Financial Times, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин будут стремиться заключить соглашение о прекращении огня в Украине в апреле-мае. Об этом говорится в публикации издания от 13 февраля.

Собеседники FT считают, что Трамп и Путин «попытаются добиться прекращения огня к одной из двух важных предстоящих дат: Пасхе, которую православная и католическая церкви будут отмечать 20 апреля, или 9 мая, когда Россия будет праздновать победу СССР над нацистской Германией».

«Путин захочет заключить соглашение в такой знаменательный день», — сказал один из украинских чиновников.

Украинское издание «Страна.ua» 26 января опубликовало «100-дневный план» Дональда Трампа о завершении российско-украинской войны. Согласно плану, подлинность которого не подтверждена, объявление перемирия возможно 20 апреля, а до 9 мая ожидается подготовка декларации мирной конференции о завершении войны. В Совете национальной безопасности и обороны Украины говорили, что информация «с датами завершения войны и начала переговоров», появившаяся в СМИ, «вообще не соответствует действительности».

Дональд Трамп и Владимир Путин 12 февраля провели телефонный разговор, после чего президент США объявил, что договорился о начале переговоров о завершении российско-украинской войны. В тот же день Трамп связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник «Медузы», близкий к администрации президента РФ, ранее сообщил, что российские власти собирались пригласить Дональда Трампа на 9 Мая в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 13 февраля, что Путин «будет рад приветствовать Трампа на праздновании 80-летия Победы», сообщило агентство ТАСС.

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