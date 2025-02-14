В Германии начинается 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. С 14 по 16 февраля в конференции, посвященной вопросам в сфере обороны и безопасности, примут участие около 60 глав государств и 150 министров.

Одна из главных тем конференции 2025 года — российско-украинская война и возможность мирных переговоров между сторонами. Также участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.

Среди главных участников конференции — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что делегации стран проведут переговоры. Встреча Зеленского и Вэнса запланирована на 14 февраля.

Президент США Дональд Трамп также анонсировал переговоры представителей Соединенных Штатов, России и Украины в рамках конференции в Мюнхене. Организаторы саммита сообщили, что российские чиновники в мероприятии не участвуют.

Кроме того, участие в конференции примет спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог, который находится в турне по Европе. В госдепартаменте США сообщали, что его задача в этой поездке — «продвигать цель президента Трампа по обеспечению мира на Украине с помощью силы и отстаиванию интересов национальной безопасности США». Ожидается, что он встретится с европейскими союзниками Вашингтона.

За несколько дней до начала форума президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и объявил, что договорился начать переговоры о завершении войны. Это вызвало обеспокоенность среди европейских союзников Вашингтона и Киева о том, что их позиция во время мирного урегулирования в Украине учтена не будет.

Реакция Европы и Украины

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist

Реакция Европы и Украины

Трамп начал переговоры о завершении войны в Украине. Он созвонился с Путиным и Зеленским. Как это восприняли в мире «Украину поимели. Европу, кстати, тоже», — сказал украинский чиновник в комментарии The Economist