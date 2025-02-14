В Дамаск прилетел самолет с миллиардами сирийских фунтов, напечатанных на Гознаке еще при Башаре Асаде. Доставить их до свержения Асада не успели

14 февраля Центробанк Сирии сообщил агентству SANA, что в аэропорт Дамаска прилетел грузовой самолет из России, на борту которого были напечатанные на российском Гознаке сирийские фунты. Регулятор не назвал точную сумму, однако источник Reuters сообщил, что речь идет о «сотнях миллиардов». Источники канала «Аль-Хадас» оценили сумму в 300 миллиардов сирийских фунтов (около 23 миллионов долларов по официальному курсу).

Собеседник Reuters утверждает, что доставленные деньги были напечатаны еще во время правления Башара Асада. Их не успели доставить в Сирию до его свержения. Захватившие в стране власть исламисты из , как пишет Reuters, запретили российскому предприятию печатать банкноты. При этом Сирия не может заказывать печать банкнот на Западе из-за санкций, отмечает Financial Times.

Сирия столкнулась с острым дефицитом валюты. Источник Reuters оценил резервы, которыми обладает ЦБ, всего в 200 миллионов долларов. За год до начала гражданской войны, в 2010 году, объем резервов Сирии по оценке МВФ, составлял 18,5 миллиарда долларов. По словам бизнесмена, который поговорил с FT, люди опасаются класть деньги на счет в банке, потому что не уверены, что смогут их забрать.

На популярной купюре в 2000 сирийских фунтов, которую новые власти пока не изъяли из оборота, изображен свергнутый Башар Асад, который сейчас живет в России. В конце января агентство Reuters писало, что власти страны потребовали от Москвы выдать им Асада.

12 февраля Владимир Путин провел официальные переговоры с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аль-Шараа. Среди прочего, Путин подтвердил готовность России «содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии», в том числе оказывать жителям страны гуманитарную помощь.

В конце января в Сирию приезжала российская делегация во главе с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. Новые власти Сирии призвали Россию учесть «ошибки прошлого», выплатить компенсации и заняться восстановлением страны. В феврале министр обороны сирийского правительства переходного периода Мурхаф Абу Касра сообщил, что новые власти Сирии будут готовы сохранить российские военные базы, если «извлекут из этого выгоду».