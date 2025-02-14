Президент России Владимир Путин формирует «команду тяжеловесов с многолетним опытом ведения переговоров», которые будут общаться с представителями США о завершении российско-украинской войны, сообщило агентство Bloomberg 14 февраля.

Источники агентства заявили, что в переговорную группу вошли помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как отмечает Bloomberg, и Ушаков, и Нарышкин участвовали в первых переговорах о прекращении огня с Украиной, которые состоялись вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ. Дмитриев, в свою очередь, участвовал в феврале 2025-го в переговорах с США об освобождении американского школьного учителя Марка Фогеля, который отбывал в России 14-летний срок по делу о контрабанде наркотиков.

В российскую группу также могут войти другие участники российско-украинских переговоров 2022 года. По словам источника агентства, близкого к Кремлю, они будут помогать в переговорах с представителями Украины. В их число может войти помощник президента РФ Владимир Мединский.

Пресс-служба Дмитриева отказалась комментировать его участие в возможных мирных переговорах. В Кремле на запрос Bloomberg не ответили.

После телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, прошедшего 12 февраля, в Кремле заявили, что «главным визави» России в переговорном процессе станет Вашингтон, но Москва также будет вести переговоры с Киевом.

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