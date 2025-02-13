В Москве приземлился бизнесджет ВВС США

Самолет Военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково вечером 13 февраля, около 22:50 по московскому времени, следует из данных Flightradar24. Внимание на борт обратило «Агентство».

Бизнесджет Gulfstream C-37B с бортовым номером 09-0525 около 12:00 по московскому времени вылетел с военной авиабазы в штате Мэриленд в США, после чего приземлился в Роттердаме, а затем отправился в Москву.

Кто именно находился на борту, неизвестно. OSINT-аналитик MenchOsint предположил, что в самолете мог лететь высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Ранее стало известно, что из США в Россию 13 февраля отправился россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Однако Винник летел в Москву через Турцию на самолете Bombardier Challenger 850 (RA-67220).

В Москву 11 февраля прилетал бизнесджет Gulfstream G650ER, связанный со специальным посланником Трампа на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Как сообщил Белый дом, Уиткофф покинул воздушное пространство России вместе с Марком Фогелем, которого освободили из заключения в обмен на Винника.

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